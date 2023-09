Air, identificati aggressori autisti: il manager ringrazia i Carabinieri

«Ringrazio i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino per aver individuato in tempi rapidi i presunti responsabili dell’aggressione ai danni del nostro personale. Quello della sicurezza a tutela dell’incolumità delle lavoratrici, dei lavoratori e degli utenti, resta un tema importante. Ora è necessaria un’attività istituzionale congiunta per avviare una campagna di sensibilizzazione contro le aggressioni agli operatori d’esercizio, che in questi anni sono diventate sempre più frequenti», il commento dell’Amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia, alla comunicazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino dell’individuazione dei presunti responsabili.