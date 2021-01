Attualità Industria Italiana Autobus, aspettative per l’incontro al Mise 7 Gennaio 2021

La nota di Fismic Avellino: “Si terrà lunedì alle 15.00 in videoconferenza l’atteso incontro convocato dal Mise sulla vertenza di Industria Italiana Autobus. Questa mattina presso la sede Provinciale della Fismic di Avellino i due delegati di Valle Ufita Giovanni Garofano e Gerardo Novino, hanno incontrato il Segretario Generale Giuseppe Zaolino per condividere la strategia per l’incontro. C’è una necessità evidenziata dal Covid di “un nuovo piano trasporti”, capace di implementare il parco autobus per rispondere alle nuove esigenze di distanziamento. Studenti e lavoratori chiedono a gran voce che si passi rapidamente dalle parole ai fatti. Valle Ufita – dichiara Giovanni Garofano delegato e coordinatore della Fismic- , può rispondere alle necessità italiane per la capacità produttiva costruita negli ultimi 2 anni. Elettrico e Gas speciale (Lng) oltre al Diesel pulito possono rappresentare le novità produttive per rispondere alle richieste dei Governatori Italiani, sempre attenti all’ambiente e alla necessità di decongestionare il traffico delle grandi città. Se il Mise si impegnerà sul tema del Nuovo Piano Trasporti ( approfittando anche della possibilità rappresentata dal piano di finanziamenti Europei) conclude Zaolino, potremmo avviarci verso una conclusione positiva della vertenza. La ripresa del mercato è la precondizione per avviare una fase di confronto in sede locale sui temi cari ai lavoratori di Valle Ufita. Completamento degli investimenti, assetto societario definitivo (Pubblico), crescita occupazionale e salario”.