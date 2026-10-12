Indice della criminalita’ del Sole 24 ore, la provincia di Avellino al novantunesimo posto

AVELLINO- Indice della criminalita’ 2026, Avellino scala altre due posizioni nella classifica sulla sicurezza e sulle denunce nelle province italiane elaborata dal Sole 24 ore, passando dall’89° posto del 2025 (su dati 2024) con 10622 denunce al 91° posto nel 2026 (su dati del 2025) con 10438. 184 denunce in meno e il dato più basso negli ultimi 8 anni. Come e’ noto i dati fotografano i delitti segnalati all’autorità giudiziaria dalle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato , Polizia Penitenziaria, DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera). Per elaborare le classifiche provinciali il numero di reati segnalati è stato rapportati alla popolazione residente (Istat al 1 gennaio 2026). Il numero delle denunce ogni centomila abitanti. Così se nel 2024 le denunce in provincia di Avellino erano 2690 ogni centomila abitanti nel 2025 sono passate a 2655, una flessione che ha fatto scalare di due posti nella classifica l’Irpinia. Poi ci sono i dati per singolo reato. Qui in provincia di Avellino restano alti in particolare due indicatori specifici. Quello dei delitti informatici, la provincia di Avellino con 63, 85 denunce ogni centomila abitanti si colloca al sesto posto. E c’è un altro dato che pone la provincia di Avellino tra i primi venti posti, quello per le minacce. Avellino e’ quattordicesima con 161 denunce ogni centomila abitanti. Decimo posto per incendi, 27 su 100mila abitanti le denunce. Sessantesimo posto per furti in abitazione, 212 ogni centomila abitanti. Una situazione che riflette del calo di reati in provincia di Avellino ma non indurra’ certo a far abbassare la guardia alle forze dell’ Ordine.