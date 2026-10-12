Musica, teatro e letteratura al Baiano Festival: grande successo per la seconda edizione

Successo di partecipazione per la seconda edizione del Baiano Festival, che domenica 11 ottobre ha riunito in Piazza Santo Stefano grandi interpreti dello spettacolo italiano e nuove voci della musica. A conquistare la vittoria è stato il cantautore Sansone con il brano “Dimmi Dimmi Dimmi”, al termine di una gara che ha visto protagonisti dieci artisti emergenti, valutati da una giuria tecnica e da una giuria popolare. Il Premio Carlo Sarno è stato invece assegnato ad Aniello Sgamabati. Concentrata in un’unica serata a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la manifestazione ha offerto al pubblico un programma capace di intrecciare musica, parola e teatro. A guidare il racconto dell’evento Veronica Maya, madrina del festival, e Max Giannini di Radio Kiss Kiss Italia. Tra i momenti più intensi, la lettura di Maurizio de Giovanni accompagnata da Roberto Colella e l’interpretazione del maestro Michele Placido, che ha dato voce a un passo dedicato alla bellezza naturale del Mandamento Baianese. Un omaggio al paesaggio e all’identità dei luoghi, che ha portato al centro del palcoscenico il territorio e il suo patrimonio. Lina Sastri ha emozionato il pubblico attraverso le parole di Eduardo, mentre Francesco Sarcina ha coinvolto la piazza con la sua voce e la sua energia. Promosso dal Comune di Baiano con il contributo della Regione Campania, il festival ha confermato la propria vocazione: offrire opportunità ai giovani talenti e fare della cultura uno strumento di promozione territoriale.

«La partecipazione del pubblico e la qualità degli artisti hanno reso questa seconda edizione un momento importante per la nostra comunità – dichiara il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro –. Vogliamo continuare a offrire opportunità ai giovani e far conoscere, attraverso la cultura, la bellezza e l’identità del nostro territorio».

«Il Baiano Festival dimostra quanto sia importante sostenere iniziative capaci di unire giovani talenti e valorizzazione dei luoghi – sottolinea il consigliere regionale Enzo Alaia –. Appuntamenti come questo contribuiscono a dare visibilità alla bassa Irpinia e a rafforzarne le prospettive di crescita culturale e turistica».

La presenza di protagonisti del panorama artistico nazionale, accanto agli emergenti in gara, ha dato forma a un incontro tra generazioni e linguaggi, richiamando l’attenzione su Baiano e sull’intera area del Mandamento. Proprio il legame con i luoghi ha rappresentato uno degli elementi qualificanti di questa edizione. Piazza Santo Stefano è diventata uno spazio di partecipazione e condivisione, dal quale raccontare un territorio attraverso la sua capacità di accogliere, produrre cultura e mettere in relazione comunità e artisti. La seconda edizione si chiude così con un risultato che rafforza il percorso del Baiano Festival: costruire un appuntamento riconoscibile e di respiro nazionale, capace di accompagnare la crescita dei nuovi talenti e di contribuire alla valorizzazione culturale e turistica della bassa Irpinia.