Incubo per i consumatori, nel mercato libero, con le nuove società luce e gas

“L’incubo,o meglio dire il dramma reale, in questi giorni di molte famiglie che si sono rivolte a noi della Federconsumatori” -così esordisce nella nota di Federconsumatori Avellino il presidente Michele Casarano “In sostanza questi Utenti e consumatori avendo aderito ad offerte, il più delle volte tramite internet o call center a compagnie sconosciute o meno famose, si sono ritrovate coinvolte a improvvisi abbassamenti di tensione di corrente elettrica o distacchi improvvisi di forniture del gas senza alcun preavviso!” La è chiara su questo argomento definendo l’obbligatorietà della preventiva comunicazione per iscritto all’utente sottoscrittore del contratto, ma nonostante questo obbligo di legge queste società di servizi a basso costo non la rispettano.

A tal proposito come Presidente Federconsumatori Avellino Casarano da alcuni consigli a tutti gli utenti e che sono i seguenti:

1. prestare attenzione ad offerte evidentemente “troppo convenienti”;

2. guardare con legittimo sospetto e diffidenza Società di cui non si conosce o non è certa la provenienza e la denominazione;

3. prediligere Società che hanno sul territorio punti di riferimento fisico, con sportelli fisici e personale addetto a ricevere utenti consumatori;

4. evitare di avere legate, insieme, le forniture di energia elettrica e gas, quindi usare, privilegiare, contratti separati;

Conclude Casarano “Questi piccoli consigli forse non basteranno ad evitare del tutto gli inconvenienti ma sicuramente ridurranno la possibilità di incappare in spiacevoli situazioni per i consumatori che comunque potranno sempre rivolgersi a noi per tutti i problemi, sostegno e assistenza”.