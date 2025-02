Eleonora Pisapia Campionessa regionale 2025 di tiro con l’arco

Eleonora Pisapia dell’ASD Arcieri del Tricolle è la nuova Campionessa regionale di tiro con l’arco 2025, compound, “master” femminile, nonché bronzo agli “assoluti” tenutisi al palazzetto dello sport di Torre Le Nocelle il 02 febbraio 2025.

Agli “assoluti”, lo si ricorda, partecipano, con la formula dell’eliminazione diretta, le migliori 8 arciere della classifica generale, a prescindere se siano master, senior, junior e allieve.

Eleonora Pisapia, classe 1966, ha iniziato a scoccare le sue prime frecce da pochi anni.

Ha partecipato alla sua prima gara interregionale il 20 agosto 2023 e nella sua carriera arcieristica ha gareggiato per complessive 23 volte andando sempre a podio conquistando 20 ori, 2 argenti e 2 bronzo.

In occasione di questo Campionato regionale 2025, dopo aver conquistato il titolo di Campionessa regionale “master”, agli “assoluti” nelle semifinali, dopo le 15 frecce scoccate, si è ritrovata in pareggio con lo stesso punteggio della sua avversaria ed ha perso lo scontro diretto che le avrebbe concesso di gareggiare per il titolo di Campionessa regionale “assoluti” solo alla freccia finale di spareggio e solo perché il 9 dell’avversaria, misurato dal Giudice di gara con il compasso, era più vicino al 10.

Pisapia non si è scoraggiata ed allo scontro diretto contro la sua nuova avversaria, per la conquista del terzo posto agli “assoluti”, ha vinto portandosi a casa sia la medaglia d’oro “master” che quella di bronzo.