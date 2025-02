Incremento di iscrizioni al Convitto, il Rettore Lieto ringrazia studenti e famiglie

AVELLINO- Un ringraziamento ufficiale alle famiglie e agli studenti che hanno scelto di il Convitto. Quello che il Rettore Dirigente Scolastico Attilio Lieto , a chiusura delle iscrizioni per l’a.s. 2024/25, ha voluto esprimere “in modo sincero”, rivolgendolo “alle studentesse, agli studenti e alle famiglie per la fiducia riposta nel Convitto Nazionale di Avellino”. Ha sottolineato Lieto: “L’incremento delle iscrizioni rappresenta una conferma dell’impegno e della validità della proposta formativa della nostra Istituzione educativa che, oltre a credere profondamente nella centralità dello studente, lo sostiene nella sua crescita affettiva, emotiva e cognitiva, attraverso una didattica efficace, innovativa e densa di iniziative culturali. Un sentito grazie ai Docenti, che hanno curato con creatività e spirito di abnegazione ogni fase dell’orientamento, alle nostre studentesse e ai nostri studenti che, con le loro testimonianze, ci hanno donato la passione, l’impegno e la forza ostinata di credere nei sogni”. Un grazie rivolto “alla DSGA e al personale ATA per la estrema disponibilità a supporto di ogni iniziativa didattica e delle famiglie nella procedura stessa delle iscrizioni. Tutti insieme portiamo avanti un modello di scuola pubblica inclusiva, capace di progettare un ambiente di apprendimento volto al lifelong learning, che insegna a riconoscere e a valorizzare le potenzialità di tutti e a essere cittadini consapevoli del tempo presente e, soprattutto, del futuro. È un successo che riempie di gioia, in un momento complesso, soprattutto per i Licei Classici italiani; i numeri che abbiamo raggiunto dimostrano una controtendenza con i dati nazionali, soprattutto per quanto riguarda il Liceo Europeo. Attendiamo, dunque, con gioia i nuovi alunni, che entreranno a far parte, l’anno prossimo, della grande comunità del Convitto”.