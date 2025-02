Anziana trovata senza vita in casa: la Procura dissequestra l’abitazione

MONTEMILETTO- A distanza di sei mesi dalla tragedia avvenuta il 28 agosto 2024, quando un’anziana di Montemiletto era stata rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione, arriva il dissequestro dell’immobile. La Procura di Avellino, accogliendo l’istanza presentata dal legale della famiglia, l’avvocato Carmine Ruggiero, ha infatti disposto la restituzione dell’abitazione dove l’anziana era stata rinvenuta priva di vita dai suoi familiari. Visto che il legale della famiglia ha evidenziato proprio il lungo periodo trascorso dal sequestro e l’ attesa del deposito della relazione medico legale disposta dalla Procura per accertare le cause della morte della donna, la Procura ha disposto il dissequestro dell’ immobile. Proprio in attesa del deposito della consulenza medico legale, affidata a due professionisti da parte del pm, e’ ancora aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo. Ad occuparsi degli accertamenti sono i Carabinieri della locale Stazione.