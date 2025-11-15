Incontro a Candida con Matteo Renzi e i candidati di Casa Riformista

Domenica 16 novembre, alle ore 19:00, Enzo Alaia sarà a Candida insieme a Matteo Renzi, che ha scelto di essere al loro fianco per sostenere il progetto di Casa Riformista e condividere con i cittadini una visione concreta e moderna per la Campania.

L’incontro si terrà presso il Laboratorio Culturale “Giuseppe Walter Manfra”, dove ci sarà modo di confrontarsi su temi, idee e prospettive che riguardano da vicino l’Irpinia e l’intera regione.

Insieme ad Enzo Alaia ci saranno anche gli altri candidati della lista Casa Riformista per la provincia di Avellino:

– Franco Di Cecilia, consigliere provinciale

– Carmela Diana, assessore del Comune di Montoro

– Stefania Di Nardo, vicesindaco di Mercogliano