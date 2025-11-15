Dopo gli spari il presidio di Libera a Rione Mazzini

“Il presidio di domani, che si terrà alle ore 11:00 a Rione Mazzini, vuole essere un momento di presenza e di ascolto alla comunità. È fondamentale esserci, creare dialogo e confronto e presidiare insieme. Siamo di fronte ad una situazione complicata, ne siamo consapevoli, la quale non può essere risolta con l’opposizione e lo scontro ma con la capacità di costruire presidio costante oltre che opportunità generative. C’è bisogno di tutelare i presidi di aggregazione e cultura dei nostri quartieri e c’è bisogno di moltiplicarli ed espanderli sempre di più. Ora è il momento per tutte e tutti noi di esserci e migliorare i nostri territori”.