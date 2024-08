Incidente in Via Pioppi, operato nella notte un diciottenne di Bonito

GROTTAMINARDA- Operato nella notte per una frattura al femore il diciottenne di Bonito rimasto ferito in modo più serio nello scontro tra un’ auto e lo scooter sul quale viaggiava in Via Pioppi a Grottaminarda. La prognosi del giovane, trasferito dopo l’intervento nel Reparto di Ortopedia del Moscati non è ancora stata sciolta dai medici. Sulla dinamica dell’incidente invece è in corso l’accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione dell’Arma.