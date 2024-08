FOTO/ Cancro colorato e non solo: tre i platani da abbattere in città

Sono tre in tutto i platani da abbattere in città tra Via De Gasperi e Via Luigi Imbimbo. Le operazioni di taglio delle piante incominceranno lunedì 26 agosto e proseguiranno fino a mercoledì 28. Pubblicata l’apposita ordinanza a firma della Polizia Municipale e più precisamente del Vice Comandante Ten. Col. Domenico Sullo. Per i giorni 26, 27 e 28 agosto scatterà il divieto di sosta e di circolazione veicolare e pedonale in Viale Alcide Da Gasperi a partire dalle 7 del mattino. Medesima interdizione anche a via Luigi Imbimbo per il giorno 26 per consentire i necessari interventi.

I giganti prossimi al taglio sono già stati marchiati con una “X” di vernice rossa. Un destino, dunque, per loro già segnato. Si tratta dei due platani che svettano dal marciapiede adiacente la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, da poco intitolata alla memoria del Sottotenente Attilio Corrubia. La terza pianta, come accennato, si trova invece in via Imbimbo. I primi due alberi sono affetti da cancro colorato, malattia che si sviluppa a livello della corteccia e che ha già destinato molte di queste piante al taglio soprattutto a Viale Italia. Gli interventi si rendono necessari per impedire al parassita di attaccare gli altri alberi ancora sani. Stessa sorte, purtroppo, anche per il platano secco di via Imbimbo, così come è stato disposto dai rilievi dell’ufficio fitosanitario della Regione Campania.

Nel Piano del Verde approvato in consiglio comunale durante l’ultima consiliatura, Palazzo di Città ha censito 8.700 alberi e un milione e 200 mila metri quadrati di verde pubblico.