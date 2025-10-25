Incidente in uno dei tornanti della Taurano-Monteforte: un ferito finisce in ospedale

TAURANO – Un impatto semi frontale in uno degli ultimi tornanti della Taurano-Monteforte, in direzione Taurano. Quello avvenuto pochi minuti fa tra due Fiat Panda. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale che ha effettuato i primi accertamenti, una delle due vetture, che procedeva in direzione Taurano e’ finita contro quella che procedeva in direzione Monteforte. L’occupante della vettura che procedeva in direzione Monteforte a causa delle ferite riportate e’ stato trasferito in Ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, insieme al personale della Polizia Locale di Lauro e Taurano anche gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro e della Tenenza di Baiano delle Fiamme Gialle.