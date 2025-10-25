MONTEFORTE IRPINO – L’ingegnere Paolo De Falco per ora batte tutti sul tempo ed è il primo dei tre candidati alla guida del Comune di Monteforte Irpino a presentare la squadra che si candiderà ad amministrare il paese dopo il commissariamento per infiltrazioni. Sette donne in lista con De Falco e la squadra di “Scegliamo Monteforte”. Ecco i candidati al consiglio comunale
1. Pellegrino Festa
2 Mariano Fusco
3. Pippo Ferrara
4. Franco Tessitore
5. Giuseppe Gallo
6. Gennaro Pascale
7. Giovanni de Cunzo
8. Martino Santulli
9. Dario De Angelis
10. Anna De Fazio
11. Daniela Festa
12. Maria Grandi
13. Hillary Pascale
14. Rosa De Sapio
15. Lucia Limone
16. Simona Lo Conte
Comunali Monteforte, De Falco presenta “Scegliamo”: avrà sette donne in lista
