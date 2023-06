Incidente sull’A16, la persona deceduta era nata in Senegal. Le indagini della Polizia Stradale di Grottaminarda e coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, dopo il grave episodio di ieri avvenuto sull’autostrada Napoli-Bari, chilometro 101+730 della carreggiata Ovest del comune di Vallesaccarda, consentito l’identifazione della vittima.

Si trattava di Malick Fall, nato in Senegal il 13.12.1996, domiciliato a Forlì. Identificata anche la persona ancora in prognosi riservata, ovvero Alassane Loum, nato in Senegal il 25.08.1987, domiciliato in Napoli

Ciò potrà consentire di esercitare i diritti riconosciuti dal nostro ordinamento ai congiunti delle vittime.