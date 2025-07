Incidente stradale nel pomeriggio sulla Variante, in località Pianodardine, nei pressi del distributore IP e dell’hotel Bilsito Le Due Torri. Coinvolti due veicoli, uno dei quali è rimasto fermo al centro della carreggiata, causando disagi alla circolazione.

Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia, con automobilisti bloccati per diversi minuti. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri per gestire la viabilità e accertare la dinamica dell’accaduto.