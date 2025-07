Divieto vetro e raccomandazioni contro la vendita di bevande alcoliche ai minori

Attiva da oggi, 18 luglio 2025, l’Ordinanza sindacale sul divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro per tutelare la sicurezza dei cittadini ed assicurare il decoro urbano.

È vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro anche da distributori automatici;

È consentita nei pubblici esercizi la somministrazione e/o consumo delle bevande in bicchieri di vetro ai:

clienti all’interno dei locali,

clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti o concessi al locale;

clienti che acquistano alimenti destinati a costituire un pasto, accompagnandoli con bevande.

È vietato, a chiunque, introdurre bevande in contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc) per il consumo delle stesse su aree pubbliche.

La violazione dell’ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

Si raccomanda ai gestori di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc., circoli privati, negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori.

Si invitano, infine, gli esercenti a raccogliere i rifiuti lasciati dagli avventori delle proprie attività dinanzi le aree limitrofe alle stesse.

«Grottaminarda – afferma Franca Iacoviello, Assessore al Commercio – è sempre più competitiva e con un ruolo sempre più importante nell’ambito dell’enogastronomia irpina e non solo. Siamo felici di vedere tantissimi giovani nelle serate di movida grottese che frequentano i locali presenti sul territorio, locali sempre più numerosi. Constatare la crescente presenza di giovani è segno di vitalità e noi li accogliamo con entusiasmo. Allo stesso tempo per assicurare una maggiore sicurezza nelle aree pubbliche e durante gli eventi, abbiamo ritenuto opportuno emanare un’ordinanza che vieta la vendita di bevande in bottiglie di vetro che potrebbero essere usate in modo improprio, anche per evitarne l’abbandono nel rispetto del decoro urbano e dell’ambiente. Naturalmente la somministrazione sarà consentita nei bicchieri di vetro ai clienti seduti nel locale e ai tavoli esterni pertinenti al locale stesso».