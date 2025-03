Incidente sulla Variante, traffico deviato: sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

AVELLINO- Un sinistro stradale che ha coinvolto un solo veicolo. Un furgone è finito contro il guardrail e ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata. Sarebbe da pochi minuti avvenuto lungo la Variante Ss7bis in direzione Avellino, nei pressi del distributore Esso nel territorio del comune di Atripalda. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino e i Carabinieri che stanno eseguendo i rilievi e mettendo in sicurezza l’area. Il traffico su questa direzione è stato deviato

In aggiornamento