Campania, allerta meteo gialla prolungata fino a domani

La Protezione Civile della Regione Campania ha deciso, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, di prorogare di ulteriori 24 ore l’allerta meteo per temporali di livello Giallo. L’allerta, originariamente in scadenza oggi, è stata estesa fino alle ore 14 di domani, domenica 30 marzo.

Su tutto il territorio regionale sono previsti ancora temporali intensi, che potrebbero evolversi rapidamente. A causa dell’incertezza previsionale, i fenomeni potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento, grandine e fulmini, con potenziali danni alle coperture edilizie e caduta di rami o alberi.

La Protezione Civile ha anche segnalato un possibile rischio idrogeologico, con scenari di allagamenti, esondazioni, ruscellamenti e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Non sono escluse frane e la caduta di massi, con conseguenti pericoli per la sicurezza dei cittadini.

In particolare, per i territori già colpiti dalle precipitazioni nei giorni scorsi, permane un rischio residuo, anche in assenza di nuove piogge, a causa della saturazione del terreno e delle possibili frane.

La Protezione Civile invita i Sindaci di tutti i comuni della Campania a mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC), a seguire le direttive dei rispettivi piani di protezione civile e a prestare particolare attenzione agli avvisi emessi dalla Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale.