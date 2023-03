Incidente sulla Variante: 20enne in ospedale. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica, verso l’una e trenta. Per l’esattezza, nel comune di Atripalda in prossimità dello svincolo con l’Ofantina. Lo schianto è avvenuto tra un autobus e tre autovetture.

Soltanto il 20enne è rimasto ferito nell’impatto. Il giovane è stato subito affidato alle cure dei sanitari del 118 che hanno poi provveduto a trasportarlo presso il nosocomio di contrada Amoretta per essere sottoposto a cure mediche.

L’autobus non aveva passeggeri a bordo. Per tutti gli altri occupanti dei veicoli coinvolti nessuna conseguenza di rilievo.