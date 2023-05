Incidente sul lavoro a Castelfranci: la famiglia della vittima vuole vederci chiaro

Ancora sconosciute le cause che hanno portato al decesso di G.R., cinquantaduenne di Castelfranci, operaio meccanico all’interno di una nota Officina della zona, la Irpinia Motori.

I fatti sono avvenuti la mattina del 6 Maggio 2023 allorquando, per cause ancora tutte da accertare, nella suindicata Officina G.R. è rimasto schiacciato da un camion sul quale stava svolgendo delle riparazioni.

Ancora poco chiara la dinamica del sinistro, ecco perchè i familiari del defunto si sono rivolti a due avvocati per essere tutelati sia in ambito penale che in ambito civile.

I due professionisti, entrambi di Avellino, Avv. Rolando Iorio ed Avv. Massimo Buono, già si sono recati nella giornata di ieri sul luogo dei fatti.

Si attende, intanto, di sapere la data in cui sarà eseguita l’autopsia sulla salma del cinquantaduenne, così come disposto dalla Procura di Avellino che sin da subito si è adoperata per giungere in tempi celeri ad accertare quanto accaduto nella tragica mattina di sabato 6 Maggio 2023.