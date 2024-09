Incidente stradale tra auto e camion: morto 30enne di Solofra

Solofra si risveglia con una tragedia, quella di un ragazzo morto in un incidente stradale avvenuto tra un’auto e un camion sull’A30 Caserta-Salerno, nei pressi dello svincolo di Castel San Giorgio.

Il giovane 30enne viaggiava a bordo della vettura insieme ad altri due amici, quest’ultimi trasportati in ospedale dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Per tutti gli automobilisti in viaggio verso Salerno potranno raggiungere la città attraverso la viabilità ordinaria, dopo l’uscita obbligatoria a Castel San Giorgio dove attualmente si registrano 2 km di coda. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita a Nocera-Pagani.