Ore di dolore, il messaggio del papà del giovane deceduto: Ciao Nicola, sarai per sempre nei nostri cuori

Un post sulla sua pagina Facebook per ringraziare tutti quelli che saranno vicini in queste ore di dolore e per salutare il suo Nicola. E’ il messaggio che il papa’ del giovane deceduto nell’impatto di questa notte sull’ A30 ha voluto salutare dal “cuore grande e amato da tutti”.

“Questa notte in un tragico incidente è venuto a mancare il nostro amato figlio Nicola, un ragazzo dal cuore grande e benvoluto da tutti.

Ringraziamo chiunque in questo momento è vicino al nostro dolore e alla nostra famiglia.

Ciao Nicola, sarai per sempre nei nostri cuori. ❤️”.