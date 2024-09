Incidente stradale sulla SS 7: tre i feriti trasportati all’ospedale

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 00’26 della notte appena trascorsa, sono intervenuti sulla SS 7 denominata Ofantina, al Km. 313,200 nel territorio del comune di San Potito Ultra, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto rimanevano ferite tre persone, due ragazzi di 25 e 26 anni e una donna di 57 anni, che venivano affidati ai sanitari del 118 intervenuti i quali li trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposti a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e si dava assistenza ai Carabinieri e alla Polizia per i rilievi dell’incidente.