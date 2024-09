Castel del Lago, festa di piazza per la vittoria rionale

Un paese intero per una sera si è stretto attorno alla sua squadra, Castello, che si è imposta al torneo rionale organizzato a Venticano. Il Castello sin dai primi incontri di calcio ha dimostrato superiorità sugli avversari e fair play sul rettangolo di gioco.

Il sostegno poi della tifoseria è stato il valore aggiunto a ogni vittoria incassata. Anche il sindaco di Venticano, Arturo Caprio, consegnando la maxi coppa con le orecchie, si è congratulato coi calciatori di Castello per lo spirito di gruppo e la tecnica calcistica mostrati sul campo a ogni match. Il trionfo finale è stato suggellato prima con una torcida per le vie di Castel del Lago e poi con una succulenta cena di piazza con torta e fuochi d’artificio.

Il menù della serata è stato curato e preparato dalle super nonne cuoche del borgo. Anche stavolta i piatti sono stati apprezzati da tutti in primis dai calciatori della squadra locale che ha vinto ancora una volta il rinomato torneo rionale organizzato nell’ ambito del programma dell’ estate venticanese. Foto di gruppo e coriandoli per immortalare una bella serata settembrina che ha riunito come ai vecchi tempi l’intera comunità.