Alle ore 18:30 di oggi 7 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Taverna Campanile, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture.

A bordo delle stesse 5 persone di cui una rimasta ferita e trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.