Governo pronto a impugnare chiusura scuole Campania

Il governo sarebbe pronto a impugnare la decisione della Regione Campania di chiudere le scuole elementari e medie fino a fine gennaio. È questo, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, l’orientamento dell’esecutivo in attesa che ci sia l’ordinanza regionale. Per impugnarla, viene spiegato, è necessario un passaggio in consiglio dei Ministri.