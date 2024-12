Incidente stradale ad Avellino: auto ribaltata dopo l’impatto con un cinghiale

Nella tarda serata di ieri, 6 dicembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti alla periferia della città, precisamente in contrada Pennini, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. Il veicolo, mentre percorreva la statale 88 in direzione Altavilla Irpina, ha impattato contro un cinghiale che stava attraversando la strada, ribaltandosi successivamente.

La conducente, una donna di 45 anni originaria di Starze di Summonte, è rimasta ferita ed è stata affidata ai sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale Moscati per le cure mediche necessarie. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo, mentre i Carabinieri di Avellino hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Una ditta specializzata si è occupata del recupero della carcassa dell’animale.