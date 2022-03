Incidente stradale a Montoro: coinvolte tre persone

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 16:00 di oggi 4 marzo, sono intervenuti a Montoro, in via Dei Due Principati, EX SS 88, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture.

A seguito dell’impatto una dei tre veicoli si è ribaltato. A bordo dei veicoli una signora, un ragazzo e una ragazza, tutti rimasti feriti, due di questi sono rimasti intrappolati negli abitacoli, e dopo essere stati liberati sono stati affidati ai sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.