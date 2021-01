Incidente mortale, vittima un 42enne: Pm nomineranno consulente

di AnFan – La Procura di Avellino nominerà un consulente per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale che è costato la vita a un 42enne residente a Tufo, lo scorso 24 dicembre 2020. La vittima era a bordo della sua moto. Il personale del 118 lo aveva trasportato in ospedale in codice rosso e, proprio presso la struttura ospedaliera, il 42enne è spirato dopo un mese.

Adesso l’ingegnere Alessandro Lima, già consulente dei Pm nella strage del bus di Acqualonga, la prossima settimana riceverà l’incarico per far luce sulla dinamica dell’incidente mortale per stabilire eventuali responsabilità.