Incidente mortale sulla Strada Statale Delle Puglie: deceduto un centauro

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, subito dopo le 17 di oggi, è intervenuta sulla SS 90, Strada Statale Delle Puglie, al Km. 45 nel territorio del comune di Savignano Irpino, per dare assistenza in atterraggio e decollo all’eliambulanza del 118, intervenuta per il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino, di un motociclista che aveva avuto un incidente.

L’uomo di 47 anni originario di Bari, che faceva parte di un gruppo di motociclisti, probabilmente venuti dalla Puglia in giro turistico in Irpinia, è purtroppo deceduto.