Incidente mortale sulla Ss403, il cordoglio dei sindaci di Lauro e Moschiano

Le amministrazioni comunali di Lauro (dove risiedeva insieme alla famiglia) e Moschiano hanno pubblicamente espresso il cordoglio per la scomparsa del quarantottenne Domenico Romano e si sono strette al dolore dei familiari e dei feriti nel terribile incidente lungo la Ss403. Il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione ha voluto testimoniare come con “immenso dolore che apprendiamo della tragica scomparsa del nostro concittadino Domenico Romano, coinvolto con l’automobile su cui viaggiava, in un incidente avvenuto a Pago del Vallo di Lauro. In queste ore drammatiche vogliamo stringerci alla moglie e ai figli di Domenico, anch’essi coinvolti nell’incidente ma fortunatamente non in pericolo di vita esprimendo profondo cordoglio e vicinanza. Alla famiglia tutta le più sentite condoglianze”. Il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione ha annullato tutti gli eventi del cartellone estivo previsti fino al 4 agosto. Il sindaco del comune di origine del quarantottenne, il primo cittadino di Moschiano Sergio Pacia ha rappresentato come l’amministrazione comunale abbia appreso “con dolore la scomparsa del nostro concittadino Domenico Romano, vittima di un grave incidente stradale che ha visto coinvolti anche la moglie Sara e il figlio Leonardo (non sarebbero in pericolo di vita). In questo momento drammatico ci stringiamo attorno alla famiglia di Domenico, esprimendo profondo cordoglio e vicinanza”.