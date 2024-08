Ferragosto senza il classico Concertone in città

Sarà un Ferragosto senza il classico Concertone del 16 agosto in città. Lo ha affermato la sindaca Laura Nargi stamane in occasione della presentazione della decima edizione della Camminata Rosa, un evento di grande rilevanza promosso dall’associazione The Power of Pink e dal senologo Carlo Iannace. Del resto già come anticipato dalla delibera di Giunta con oggetto “Manifestazioni estive 2024 – Indirizzi” non c’era traccia dell’evento che nelle passati estate ha rappresentato il clou del Ferragosto avellinese. Non mancheranno certamente altri eventi, come lo spettacolo a tema luminoso e musicale che si terrà il 15 agosto a Piazzale degli Irpini.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO