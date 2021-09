Incidente mortale sul raccordo: disposta l’autopsia

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Alfonso Salvati, il 41enne di Ottaviano residente a San Giuseppe Vesuviano, che ha perso la vita in un incidente sul raccordo Avellino-Salerno. Dove il suo articolato carico di pomodori, per cause da accertare, è finito fuori strada ribaltandosi.

Un incidente che non ha lasciato scampo all’autista. L’autopsia servirà a chiarire le cause del decesso e aiuterà a far luce sul sinistro. Il medico legale, Carmen Sementa, dovrà scoprire se un malore improvviso ha rivestito un ruolo chiave nella morte di Salvati.