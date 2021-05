Incidente mortale, eseguita l’autopsia: domani i funerali

Saranno celebrati domani pomeriggio alle 15, a San Martino Valle Caudina, i funerali di Giuseppe Magnotta, ex poliziotto in pensione morto lo scorso weekend in un incidente stradale tra due automobili, registrato in via San Martino a Montesarchio (Benevento). Il medico legale Umberto De Gennaro ieri ha eseguito l’autopsia sul corpo della vittima. L’uomo era deceduto durante la corsa in ospedale, da parte dei soccorsi, successiva all’incidente.