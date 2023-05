Incidente mortale a Foggia, tre arianesi perdono la vita: città del Tricolle sotto choc

Incidente mortale a Foggia, le tre vittime sono arianesi. La notizia si sta diffondendo nella città del Tricolle che è completamente attonita e sotto choc. I tre erano molto noti. L’episodio si è verificato sulla strada statale 90. Intorno alle 15.30, a circa 15 km da Foggia c’è stato uno scontro frontale tra una macchina e due motociclette. Tre le vittime accertate e si tratta delle persone che erano a bordo delle moto.

Il conducente dell’auto è ferito, ma non in pericolo di vita, ed è stato trasferito sotto shock al Riuniti.Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri di Foggia e Orsara di Puglia, l’elisoccorso e l’ambulanza del 118.

Le tre vittime (tra i 30 e 32 anni), come detto, erano di Ariano, una coppia che gestiva un bar in centro ed un loro amico. Avevano l’abitudine di fare un giro in moto la domenica. Lei era originaria di Melito Irpino.