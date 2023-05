Gattino morto, Montefusco scende in piazza per rendere giustizia. Nel piccolo paese irpino, dove qualche giorno fa un ragazzo si è reso protagonista di un orribile episodio, insieme ad Enrico Rizzi, influcer nel campo dei diritti degli animali, e al deputato Francesco Emilio Borrelli, oltre cento persone hanno deciso di manifestare il proprio dissenso. Rizzi afferma: “Emozionante sentire i cittadini dire: “non mollate, potete fare tanto. Siete delle brave persone ed è bello vedervi insieme”. Grazie per la fiducia, la stima, l’affetto”.

Dunque, da Montefusco, dove già il sindaco aveva condannato l’episodio, arriva il forte no a quanto fatto: un povero gatto disabile lanciato in aria verso un dirupo e poi deceduto. “I cittadini di Montefusco – spiega Rizzi – ci hanno messo la faccia, condannando il gesto vigliacco e tutte le vergogne e crudeltà a danno di tutti gli animali. Noi chiediamo non soltanto di condannare i violenti con queste manifestazioni, chiediamo al governo di intervenire affinché chi maltratta o uccide un animale, riceva una giusta pena”.