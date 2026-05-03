Incidente ferroviario a Montecalvo Irpino: un morto, circolazione bloccata

Nel pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio 2026, alle ore 16:40 circa, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha ricevuto una segnalazione dal 118 relativa a un grave incidente sulla rete ferroviaria.

Una squadra del Distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sulla tratta Caserta-Foggia, in prossimità della ex stazione di Castelfranco in Miscano, nel comune di Montecalvo Irpino, per prestare soccorso a una persona investita da un treno Frecciarossa.

Purtroppo la persona è deceduta. Attualmente il traffico ferroviario è sospeso e il treno coinvolto, con circa 400 passeggeri a bordo, è fermo in attesa di ulteriori accertamenti e delle procedure di sicurezza necessarie.

I Vigili del Fuoco continuano a operare sul luogo dell’incidente per garantire la sicurezza e supportare le autorità competenti nelle attività di gestione dell’emergenza.