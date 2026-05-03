Ariano Irpino, Grasso rilancia: la città vuole riprendere la parola e condividere il progetto

ARIANO IRPINO- “Una città che vuole riprendere parola, che chiede serietà, presenza e un progetto costruito insieme”. Il candidato a sindaco del centrosinistra Carmine Grasso, sostenuto dalla civica “E’ tempo di Ariano” e dalle liste con i simboli dei partiti, Noi di Centro di Mastella e poi il Psi ed il M5S ha commentato cosi’ la grande partecipazione questa sera in Villa Comunale al confronto con la cittadinanza sul programma per governare Ariano Irpino. Il medico ha ringraziato per la notevole presenza ad uno degli eventi che sta caratterizzando questa campagna elettorale: “Una marea di gente, tante persone arrivate per ascoltare, fare domande, capire meglio le nostre proposte per Ariano Irpino. Grazie a chi c’era, a chi si è fermato, a chi ci ha fatto sentire attenzione, fiducia e sostegno”. E ha riflettuto sul messaggio che arriva da questa partecipazione: “Quello che abbiamo visto oggi è una città che vuole riprendere parola, che chiede serietà, presenza e un progetto costruito insieme. Questa energia ci accompagnerà nei prossimi giorni di campagna elettorale, con ancora più responsabilità e ancora più voglia di fare. È tempo di Ariano”.