Precipita nel burrone con la bici, salvato e ricoverato

di AnFan – E’ di un ferito, ora ricoverato in ospedale a Benevento, il bilancio del brutto incidente in bici che si è verificato ieri sera tra i monti di Cervinara e San Martino, in provincia di Avellino.

L’uomo, a bordo di una Mountain bike, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un canalone. Dove il suo cellulare faceva fatica a prendere.

I soccorsi sono riusciti a individuare il ciclista a tarda notte e a portarlo in salvo. Un’ambulanza del 118 lo ha poi trasportato in ospedale. Dove gli esami strumentali dovranno chiarire l’entità delle ferite riportate.

L’uomo, amante della bici, stava trascorrendo le sue vacanze a Montesarchio in provincia di Benevento. Per fortuna la sua vicenda non ha avuto un epilogo più triste.