Incidente ad Avellino, auto si ribalta: un ferito in ospedale

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri sera, 1° novembre 2021, ad Avellino, in via Annarumma, non lontano dallo stadio Partenio-Lombardi.

Un uomo di 70 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. Il personale del 118 ha trasportato l’anziano in ospedale. Per fortuna l’uomo non è in pericolo di vita. La ricostruzione dell’incidente è affidata ai vigili urbani del comando locale.