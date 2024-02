Incidente ad Avellino tra minicar ed auto: minore in rianimazione

È di due feriti, entrambi giovanissimi, il bilancio di un grave incidente avvenuto questa notte, intorno all’una, in via Tagliamento ad Avellino. Ad avere la peggio un 16enne di Monteforte Irpino alla guida di una microcar che si trova ricoverato in rianimazione al Moscati.

In ospedale anche il 20enne di Avellino alla guida dell’auto ma le sue condizioni destano minori preoccupazioni.

Da chiarire la dinamica dello scontro tra la minicar e l’auto, saranno le forze dell’ordine a stabilirla. Di certo è che il 16enne è rimasto incastrato tra le lamiere del piccolo mezzo ed è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino per liberarlo e consegnarlo ai sanitari del 118.

I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza dagli stessi Vigili del Fuoco mentre i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Avellino hanno effettuato i rilievi di competenza.