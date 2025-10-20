Inchiesta Dos Des, il Riesame accoglie la linea della Procura sul sequestro dei 95mila euro

AVELLINO – Cessata la materia del contendere. I giudici del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino, il collegio presieduto da Sonia Matarazzo, hanno accolto la tesi portata in aula dal pm Fabio Massimo Del Mauro, il magistrato che conduce l’inchiesta sui presunti casi di corruzione nell’esercizio delle funzioni di due funzionari della Provincia di Avellino, condotte dai militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino. La Procura aveva chiesto che non si procedesse con la valutazione sul sequestro probatorio dal momento che il giorno prima dell’udienza davanti ai giudici del Riesame era stato eseguito su delega della Procura un decreto di sequestro preventivo di urgenza firmato dal pm Del Mauro. Per cui in buona sostanza il sequestro probatorio di somme per circa 95mila euro eseguito dalle Fiamme Gialle nel corso delle perquisizioni scattate qualche giorno fa sarebbe di fatto stato sostituito da quello della Procura. Per cui al termine della convalida del Gip del decreto, le difese, in questo caso il penalista Claudio Frongillo per l’indagata che nasvondeva i soldi sottovuoto in casa, potranno impugnare di nuovo il provvedimento al Riesame.