Avellino Città Servizi: approvati i bilanci, società in liquidazione

In data odierna, come da pregressa convocazione, presso lo Studio del Notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli, alla presenza del Sub Commissario del Comune di Avellino, il dott. Vincenzo Iannuzzi, delegato dal Legale Rappresentante del Socio unico Comune di

Avellino, il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, si è tenuta l’assemblea della Società “Avellino Città Servizi” Srl, nella quale si è proceduto:

1. a non approvare i bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024;

2. a disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione della predetta Società con contestuale nomina del liquidatore individuato nella persona del dott. Carlo Giliberti, funzionario del Comune.