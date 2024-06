Incendio in una casa a Sant’Angelo all’Esca, salvi due anziani

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, alle ore 15:30 di oggi 14 giugno, è intervenuta nel territorio del comune di Sant’Angelo All’Esca in via Valli, per un incendio che ha visto interessata un’abitazione del posto.

Le fiamme localizzate nella cucina della casa sono state spente evitando che si propagassero alle altre stanze. I due anziani coniugi presenti al momento dell’accaduto sono riusciti a uscire dall’abitazione posizionata al piano terra e oltre un comprensibile spavento non hanno subito conseguenze.