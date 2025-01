Incendio Sperone, il sindaco Alaia: dati Arpac confortanti, fiduciosi

Si informa la cittadinanza che l’Arpac ha comunicato in data odierna il valore delle diossine e furani risultante dal campionamento effettuato ieri nei pressi dello stabile interessato dall’ incendio avvenuto martedì scorso. Lo fa sapere il sindaco di Sperone Adolfo Alaia.

I valori sono in rapida diminuzione rispetto ai precedenti ed infatti è stato riscontrato un valore di 0,9 che ci fa bene sperare in una normalizzazione della situazione già nella giornata di domani quando saranno disponibili i nuovi dati.

Il valore di 0,9 è riferito al risultato del monitoraggio effettuato attraverso l’unica centralina posizionata dall’Arpac a pochi metri dal luogo dell’incendio per cui è ipotizzabile che la situazione ambientale è senz’altro migliore allontanandosi via via dal punto del rogo.

L’informativa viene resa sulla base dei dati forniti dall’ Arpac a cui è stato richiesto, peraltro, di posizionare sul nostro territorio un ‘ulteriore centralina per il monitoraggio ambientale e ringraziamo la popolazione per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrato soprattutto nel rispettare le ordinanze sindacali.

Siamo fiduciosi che nei prossimi giorni la situazione possa rientrare nella normalità.