Circolo Pd San Michele di Serino, la solidarietà di Sinistra Italiana

Esprimo la mia personale solidarietà e quella di Sinistra Italiana irpina alla comunità del circolo del Partito Democratico di San Michele di Serino per l’inquietante aggressione ricevuta. L’ esplosione di un ordigno rudimentale e i segni e le scritte di chiara matrice neofascista ritrovati davanti ai locali del circolo stesso rappresentano un segnale preoccupante che non può e non deve essere sottovalutato. L’augurio è che su quanto accaduto si possa fare chiarezza, e che vengano individuati i responsabili di un gesto insopportabile di violenza e intolleranza politica.

Lo dichiara Roberto Montefusco, Coordinatore provinciale Sinistra Italiana Avellino.