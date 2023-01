Sono in corso accertamenti per un incendio divampato questa notte a Domicella, in Via Casale.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto una Fiat Panda e si sono propagate ad altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano.