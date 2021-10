Cronaca Incendio Montefredane, Prezioso: “Chiediamo garanzie anche per la nostra Atripalda” 18 Ottobre 2021

Antonio Prezioso, portavoce Fratelli d’Italia Atripalda, interviene su quanto accaduto la notte tra sabato e domenica, quando “un grosso incendio ha distrutto decine di camion di una ditta di trasporti con sede a Montefredane”.

“L’altissima colonna di fumo prodotta dalla combustione è stata spinta in direzione di Atripalda e Avellino. E’ facile immaginare che nell’incendio siano bruciati materiali inquinanti di ogni tipo, tanto che il sindaco di Montefredane con una ordinanza contingibile e urgente la notte stessa ha ordinato ai cittadini di restare chiusi in casa e ha vietato la raccolta dei prodotti dell’orto. La mattina successiva abbiamo atteso invano notizie dal sindaco di Atripalda o dal delegato all’Ambiente circa le ricadute in termini ambientali sulla nostra città, considerando che il sito dell’incendio dista pochi chilometri in linea d’aria”.

“Pertanto invitiamo il sindaco Spagnuolo ad attivarsi presso l’Arpac per chiedere il monitoraggio della matrice terra, acqua e aria sul nostro territorio e a dare garanzie che non ci siano rischi per la salute dei nostri concittadini”.