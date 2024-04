Incendio in un capannone di Irpinia Recuperi, i caschi rossi domano il rogo

ATRIPALDA- I Vigili del Fuoco hanno scongiurato più gravi conseguenze a causa di un incendio all’interno di un capannone all’interno di una delle struttura di Irpinia Recuperi, quella che si trova a Contrada Spineta. L’allarme nell’ area di stoccaggio della carta e’ scoppiato intorno alle 18. La carta in fiamme ha sprigionato una colonna di fumo. Ma le operazioni dei caschi rossi, andate avanti per più di un’ora e mezzo hanno consentito di mettere in sicurezza la struttura. Non ci sarebbero stati grossi danni. In corso di accertamento le cause del rogo.

In aggiornamento